В Славянске-на-Кубани произошло массовое ДТП

21 Май 2020 2020-05-21T12:32:28+03:00

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ДТП произошло днем 21 мая в Славянске-на-Кубани. Как сообщают очевидцы, в городе на улице Школьной столкнулись несколько авто.

На кадрах видео видно, что механические повреждения получили около 4 машин. Один автомобиль перевернулся на бок. На месте работают правоохранители и медики.

Информация о происшествии и пострадавших уточняется.

Напомним, 19 мая в 22:00 в Краснодарском крае произошло дорожно-транспортное происшествие. 28-летний водитель за рулем авто марки «Вольво» выехал на встречную полосу дороги. Здесь он столкнулся с машиной марки «Нива». В результате ДТП погиб 56-летний водитель отечественного авто, 57-летняя женщина-пассажир получила травмы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/780342" frameborder="0"></iframe> Авария Славянке на-Кубани.Видео: Самвел Габрелян

ИСТОЧНИК KP.RU