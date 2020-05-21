В Славянске-на-Кубани произошло массовое ДТП
ДТП произошло днем 21 мая в Славянске-на-Кубани. Как сообщают очевидцы, в городе на улице Школьной столкнулись несколько авто.
На кадрах видео видно, что механические повреждения получили около 4 машин. Один автомобиль перевернулся на бок. На месте работают правоохранители и медики.
Информация о происшествии и пострадавших уточняется.
Напомним, 19 мая в 22:00 в Краснодарском крае произошло дорожно-транспортное происшествие. 28-летний водитель за рулем авто марки «Вольво» выехал на встречную полосу дороги. Здесь он столкнулся с машиной марки «Нива». В результате ДТП погиб 56-летний водитель отечественного авто, 57-летняя женщина-пассажир получила травмы.
Авария Славянке на-Кубани.Видео: Самвел Габрелян
ИСТОЧНИК KP.RU