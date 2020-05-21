В Краснодаре за сутки коронавирус подтвердился у 29 пациентов и сотрудников геронтологического центра

21 Май 2020 2020-05-21T13:04:30+03:00

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В Краснодаре на карантин закрылся геронтологический центр «Екатеринодар». Мэр краевого центра сообщил, что за минувшие сутки подтверждено 29 случаев заражения пациентов и персонала учреждения. Всего же 21 мая стало известно о 43 новых заболевших коронавирусом.

- Из них 29 сотрудники и пациенты геронтологического центра, еще часть из очагов в лечебных учреждениях. Один ребенок из семьи, члены которой заболели ранее. Еще четверо заразились при передвижении по городу, возможно, в общественном транспорте или в торговых помещениях, - сказал глава Краснодара Евгений Первышов и добавил, что сейчас идет поиск источников заражения.

Геронтологический центр «Екатеринодар» в Краснодаре - государственное бюджетное учреждение социального обслуживания.

- В рамках мероприятий по профилактике вирусных инфекций и безопасности в геронтологическом центре «Екатеринодар» вводятся ограничения на посещения. информацию о состоянии ваших родственников получайте по телефону: 8 (861) 233-12-51, - говорится в сообщении на официальном сайте учреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU