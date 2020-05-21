В Сочи готовятся к мощным ливням
Как доложил на совещании в мэрии начальник городского управления гражданской обороны и защиты населения Вадим Снегирёв, уже в последнюю декаду мая синоптики обещают на территории Сочи понижение температуры и ливни с уровнем осадков от 30 до 60 миллиметров.
Глава Сочи обратил внимание собравшихся на наиболее уязвимые территории в Сочи с точки зрения защищенности от наводнений.
- Тонкие места есть, и именно их мы должны контролировать в первую очередь. Все знают свою зону ответственности, если необходима помощь краевых или федеральных структур, об этом также необходимо сообщать заблаговременно. Мы должны обеспечить безопасность жителей и гостей курорта, - подчеркнул мэр Сочи Алексей Копайгородский.
К числу наиболее проблемных мест в Сочи относится участок дороги по улице Краснодонской на подъезде к селу Пластунка, а также оползневой участок в районе Красного Штурма.
Под особым вниманием муниципалитета также местность в районе села Кепша, в котором проживают 316 человек. Это село периодически затапливает во время ливней.
- В целях защиты населения нами уточнены пункты временного размещения в случае эвакуации, - сообщил Вадим Снегирев.
Он также отметил, что аварийно-спасательные отряды в Сочи сейчас находятся в режиме постоянной готовности.
ИСТОЧНИК KP.RU