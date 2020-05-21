2020-05-21T13:00:05+03:00
Общество

В Сочи готовятся к мощным ливням

В мэрии обсудили меры подготовки к погодным аномалиям
Михаил КОНСТАНТИНОВ
Поделиться:
На совещании в мэрии Сочи обсудили подготовку города к ливням. Фото Агентство МКУ "Инком"На совещании в мэрии Сочи обсудили подготовку города к ливням. Фото Агентство МКУ "Инком"
Изменить размер текста:

Как доложил на совещании в мэрии начальник городского управления гражданской обороны и защиты населения Вадим Снегирёв, уже в последнюю декаду мая синоптики обещают на территории Сочи понижение температуры и ливни с уровнем осадков от 30 до 60 миллиметров.

Глава Сочи обратил внимание собравшихся на наиболее уязвимые территории в Сочи с точки зрения защищенности от наводнений.

- Тонкие места есть, и именно их мы должны контролировать в первую очередь. Все знают свою зону ответственности, если необходима помощь краевых или федеральных структур, об этом также необходимо сообщать заблаговременно. Мы должны обеспечить безопасность жителей и гостей курорта, - подчеркнул мэр Сочи Алексей Копайгородский.

К числу наиболее проблемных мест в Сочи относится участок дороги по улице Краснодонской на подъезде к селу Пластунка, а также оползневой участок в районе Красного Штурма.

Под особым вниманием муниципалитета также местность в районе села Кепша, в котором проживают 316 человек. Это село периодически затапливает во время ливней.

- В целях защиты населения нами уточнены пункты временного размещения в случае эвакуации, - сообщил Вадим Снегирев.

Он также отметил, что аварийно-спасательные отряды в Сочи сейчас находятся в режиме постоянной готовности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ фиксирует снижение числа обращений по кредитным каникулам на треть
В Краснодарском крае ожидаются ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра
В Кореновском районе 9-летний велосипедист попал под колеса авто
В Краснодаре обновят подземный переход на Старокубанском кольце
Вениамин Кондратьев о снятии карантина после 23 мая: между городами и станицами ездить можно только по пропускам
В Сочи готовятся к мощным ливням
В Краснодаре за сутки коронавирус подтвердился у 29 пациентов и сотрудников геронтологического центра
В Краснодаре на кольце на улице Дзержинского заработала новая схема движения
В Славянске-на-Кубани произошло массовое ДТП
В Сочи росгвардейцы спасли тонущую девушку
В Калининском районе женщина украла у родственницы украшения и юбилейные монеты
В Краснодаре назначили начальника управления по социальным вопросам администрации города
Из-за хаотичной парковки машин вывозить мусор из микрорайонов Сочи все сложнее
На Кубани мужчина убил за измену свою сожительницу и друга
В Краснодаре назначен начальник управления гражданской защиты администрации города
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 21 мая 2020 года: 41 «тяжелый» пациент на ИВЛ
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 21 мая 2020 года увеличилось еще на 91 человека
На Кубани помощница по хозяйству похитила у мужчины золотую цепочку
«С неба упали»: житель Сочи присвоил забытые в банкомате чужие деньги
На развитие теплоснабжения на Кубани направили 1,5 миллиарда рублей
Кадастровая палата Кубани рассказала о практике применения нового закона о садоводстве и огородничестве
В Краснодарском крае из-за засухи и заморозков пересмотрят объемы экспорта пшеницы
В сочинском «Дендрарии» к летнему сезону высадят почти 50 тысяч растений
На Кубани автоматически продлили 2385 лицензий на розничную продажу алкоголя
Глава Красногвардейского района Адыгеи подал в отставку после массового заражения на похоронах
В Краснодаре 19 мая за нарушение карантина выписали еще 229 штрафов
Вениамин Кондратьев выступит с заявлением на заседании краевого оперативного штаба 21 мая
На месте будущего Дальнего обхода Краснодара обнаружено уникальное захоронение железного века