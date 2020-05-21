2020-05-21T13:04:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Вениамин Кондратьев о снятии карантина после 23 мая: между городами и станицами ездить можно только по пропускам

Глава Краснодарского края снял режим самоизоляции внутри муниципалитетов, но продлил - по региону
Евгения ОСТРАЯ
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Вениамин КондратьевВениамин Кондратьев
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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев снял ограничения внутри городов и станиц региона с 23 мая. Однако свободно передвигаться по территории края не смогут ни его жители, ни гости курортов.

- Внутри муниципалитетов карантин мы снимаем. Теперь никаких пропусков для передвижения по городам и станицам не требуется. Но чтобы ездить по территории Краснодарского края нужны пропуска, - сообщил глава региона.

Их действие Вениамин Кондратьев, заручившись поддержкой на этот счет глав районов и городов, продлил до 6 июня.

Напомним, по данным вице-губернатора Краснодарского края Андрея Алексеенко, эпидобстановка характеризуется стабилизацией темпов роста заболеваемости. Кубань преодолела важный статистический рубеж в борьбе с инфекцией. Инфекция подтвердилась у 2974 человек, из них 1644 уже полностью здоровы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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