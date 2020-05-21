Вениамин Кондратьев о снятии карантина после 23 мая: между городами и станицами ездить можно только по пропускам
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев снял ограничения внутри городов и станиц региона с 23 мая. Однако свободно передвигаться по территории края не смогут ни его жители, ни гости курортов.
- Внутри муниципалитетов карантин мы снимаем. Теперь никаких пропусков для передвижения по городам и станицам не требуется. Но чтобы ездить по территории Краснодарского края нужны пропуска, - сообщил глава региона.
Их действие Вениамин Кондратьев, заручившись поддержкой на этот счет глав районов и городов, продлил до 6 июня.
Напомним, по данным вице-губернатора Краснодарского края Андрея Алексеенко, эпидобстановка характеризуется стабилизацией темпов роста заболеваемости. Кубань преодолела важный статистический рубеж в борьбе с инфекцией. Инфекция подтвердилась у 2974 человек, из них 1644 уже полностью здоровы.
ИСТОЧНИК KP.RU