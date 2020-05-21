В Кореновском районе 9-летний велосипедист попал под колеса авто
20 мая около 19:00 в станице Раздольной произошел наезд на 9-летнего велосипедиста.
По предварительным данным, ребенок ехал на велосипеде «Стелс». Когда он переезжал главную улицу, его сбил автомобиль марки «ВАЗ 21070». За рулем сидела 37-летняя женщина.
В результате наезда 9-летний мальчик получил травмы, после осмотра врачей ему назначено амбулаторное лечение.
- Обстоятельства происшествия устанавливаются, - рассказали в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.
На дорогах Краснодарского края 20 мая сотрудниками Госавтоинспекции было зафиксировано 15 ДТП, в которых 2 человека погибли и 17 человек получили ранения различной степени тяжести.
ИСТОЧНИК KP.RU