В Кореновском районе 9-летний велосипедист попал под колеса авто

21 Май 2020 2020-05-21T13:36:01+03:00

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20 мая около 19:00 в станице Раздольной произошел наезд на 9-летнего велосипедиста.

По предварительным данным, ребенок ехал на велосипеде «Стелс». Когда он переезжал главную улицу, его сбил автомобиль марки «ВАЗ 21070». За рулем сидела 37-летняя женщина.

В результате наезда 9-летний мальчик получил травмы, после осмотра врачей ему назначено амбулаторное лечение.

- Обстоятельства происшествия устанавливаются, - рассказали в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

На дорогах Краснодарского края 20 мая сотрудниками Госавтоинспекции было зафиксировано 15 ДТП, в которых 2 человека погибли и 17 человек получили ранения различной степени тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU