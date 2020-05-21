В Краснодарском крае ожидаются ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра

21 Май 2020 2020-05-21T13:49:07+03:00

Граждан просят быть внимательными и осторожными

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На Кубани объявили экстренное предупреждение по непогоде в период с 22 по 23 мая.

- Местами в крае ожидаются сильные дожди, ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-22 м/с, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В этот период есть вероятность возникновения ЧС, связанных с затоплением территорий и сельхозугодий, населенных пунктов, резкими подъемами уровней рек, размывом берегов.

Поэтому МЧС по региону рекомендует: оставаться в доме, следить за состоянием отопительной и осветительной систем, располагаться в зоне «ветровой тени», держаться подальше от строений, деревьев, парковать авто в предназначенных для этого местах.

В случае ЧС необходимо звонить:

- «01» - единый телефон спасения;

- «010» - с мобильных телефонов;

- 8 (861) 268-64-40 - телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU