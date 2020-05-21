На Кубани задержали педофила, растлившего двух пятилетних девочек в недостроенном гараже
На Кубани задержали 52-летнего педофила, который растлил двух пятилетних девочек. Все произошло в поселке Восточном Белореченского района вечером 19 мая.
- По версии следствия, вечером 19 мая 2020 года мужчина, находясь в недостроенном гараже на улице Садовой в поселке Восточном совершил иные действия сексуального характера в отношении двух малолетних девочек, - сообщают в пресс-службе краевого СУ СК.
О произошедшем девочки рассказали своим родителям, которые сразу же обратились к следователям. Мужчину сразу же задержали и уже заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU
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