Бывшие руководители «Сочиавтотранса» два года незаконно выписывали себе премии
В Сочи в муниципальном унитарном предприятии «Сочиавтотранс» прошла прокурорская проверка. Она показала, что его бывшие руководители в течение двух лет незаконно выписывали себе премии, присвоив в итоге более 6 миллионов рублей.
- Установлено, что в 2018-2019 годы бывшие руководители предприятия, зная о его убыточности, незаконно ежемесячно издавали приказы о назначении себе различных поощрений и иных выплат стимулирующего характера, - сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
В отношении бывших руководителей возбуждено два уголовных дела по ч. 4 ст. 160 УК РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU