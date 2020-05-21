21 Май 2020 2020-05-21T15:28:20+03:00

Бывшие руководители «Сочиавтотранса» два года незаконно выписывали себе премии. Фото: архив КП

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В Сочи в муниципальном унитарном предприятии «Сочиавтотранс» прошла прокурорская проверка. Она показала, что его бывшие руководители в течение двух лет незаконно выписывали себе премии, присвоив в итоге более 6 миллионов рублей.

- Установлено, что в 2018-2019 годы бывшие руководители предприятия, зная о его убыточности, незаконно ежемесячно издавали приказы о назначении себе различных поощрений и иных выплат стимулирующего характера, - сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В отношении бывших руководителей возбуждено два уголовных дела по ч. 4 ст. 160 УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU