В Краснодаре на станкостроительном заводе создали первую в России автоматическую линию для производства медицинских масок
Станкостроительный завод в Краснодаре разработал первую в России автоматическую линию по изготовлению медицинских масок, которая способна производить 60 штук в минуту. В министерстве промышленности и торговли России считают этот проект стратегически важным.
Такое оборудование необходимо тиражировать, оно будет востребовано не только во время пандемии, – сказал министр Денис Мантуров.
На создание линии, не уступающей импортным аналогам, ушло менее двух месяцев, над проектом трудились лучшие инженеры кубанских предприятий.
Серийное производство планируют наладить в ближайшее время, ежемесячно с конвейера будут сходить три станка. В дальнейшем объемы могут быть увеличены.
ИСТОЧНИК KP.RU