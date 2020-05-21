2020-05-21T15:44:33+03:00
Экономика

В Краснодаре на станкостроительном заводе создали первую в России автоматическую линию для производства медицинских масок

В сутки она может выпускать до 75 тысяч штук
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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Станкостроительный завод в Краснодаре разработал первую в России автоматическую линию по изготовлению медицинских масок, которая способна производить 60 штук в минуту. В министерстве промышленности и торговли России считают этот проект стратегически важным.

Такое оборудование необходимо тиражировать, оно будет востребовано не только во время пандемии, – сказал министр Денис Мантуров.

На создание линии, не уступающей импортным аналогам, ушло менее двух месяцев, над проектом трудились лучшие инженеры кубанских предприятий.

Серийное производство планируют наладить в ближайшее время, ежемесячно с конвейера будут сходить три станка. В дальнейшем объемы могут быть увеличены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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