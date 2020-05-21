В Краснодаре на станкостроительном заводе создали первую в России автоматическую линию для производства медицинских масок

21 Май 2020 2020-05-21T15:44:33+03:00

В сутки она может выпускать до 75 тысяч штук

Изменить размер текста: A A

Станкостроительный завод в Краснодаре разработал первую в России автоматическую линию по изготовлению медицинских масок, которая способна производить 60 штук в минуту. В министерстве промышленности и торговли России считают этот проект стратегически важным.

Такое оборудование необходимо тиражировать, оно будет востребовано не только во время пандемии, – сказал министр Денис Мантуров.

На создание линии, не уступающей импортным аналогам, ушло менее двух месяцев, над проектом трудились лучшие инженеры кубанских предприятий.

Серийное производство планируют наладить в ближайшее время, ежемесячно с конвейера будут сходить три станка. В дальнейшем объемы могут быть увеличены.

ИСТОЧНИК KP.RU