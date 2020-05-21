Известного кубанского депутата заключили под стражу до 19 июня

21 Май 2020 2020-05-21T16:22:38+03:00

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21 мая в Первомайском районном суде состоялось заседание, на котором следователь заявил ходатайство об избрании меры пресечения 47-летнему известному кубанскому депутату. Напомним, ранее сообщалось, что он стал фигурантом уголовного дела. Его подозревают в «Мошенничестве, совершенное в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения».

По версии следствия, мужчина, который является директором «Краснодар Сити», в сговоре с неустановленными пока лицами похитил деньги участников долевого строительства. На время разбирательств правоохранители попросили заключить политика под стражу.

- Суд согласился с доводами следствия о невозможности избрания подозреваемому более мягкой меры пресечения, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Краснодарского краевого суда. - В итоге принято решение о заключении его под стражу на 1 месяц.

В СИЗО политик проведет до 19 июня включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU