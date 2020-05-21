2020-05-21T16:04:29+03:00
История современности

В центре Краснодара археологи нашли клад и захоронения древних меотов

На месте раскопок будет сквер
Дмитрий ТУРЧЕНКО
Поделиться:
Фото: krd.ruФото: krd.ru
Изменить размер текста:

В центре Краснодара на месте будущего сквера на углу улиц Седина и Постовой кипит работа археологов. В исторической части столицы Кубани им удалось обнаружить фундаменты жилых домов конца позапрошлого века, клад монет времен Октябрьской революции и захоронения древних меотов, которым более двух тысяч лет.

- После раскопок территория, на которой долгое время был пустырь, готова к благоустройству. Теперь будем обсуждать вместе с жителями, как обустроить эту зеленую зону. Возможно, найденные вещи дадут интересные идеи для будущего облика сквера, - сказал Евгений Первышов.

Фото: krd.ru

Фото: krd.ru

После описания находки попадут в Краснодарский историко-археологический музей-заповедник им. Фелицына. Ученые говорят, что подобной работы в краевом центре не проводилось никогда. Исследования помогут подробно описать события и жителей разных эпох на месте Краснодара.

Среди ценных находок греческая амфора 4 века до нашей эры, пуговица от английского военного мундира и редкий шпилечный револьвер французской системы Лефоше, а также целая система колодцев Екатеринодара времен начала 20 века.

Раньше на этом месте был сквер, где стоял памятник летчику Александру Покрышкину. Затем участок отдали в частные руки, а вернуть его город смог только в 2019 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Краснодар: новости города»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Адыгее участников массовых похорон оштрафуют
Число умерших от коронавируса в Адыгее на 20 мая 2020 года увеличилось до 9 человек
«Карантин под кайфом»: в обсерваторе Сочи охрана обнаружила наркотики в одной из продуктовых передач
Невнимательные водители нанесли ущерб энергетикам на 1,2 млн рублей
В центре Краснодара археологи нашли клад и захоронения древних меотов
Известного кубанского депутата заключили под стражу до 19 июня
В Краснодаре на станкостроительном заводе создали первую в России автоматическую линию для производства медицинских масок
Альфа-Банк отменил рекламную кампанию и будет платить клиентам за продвижение Альфа-Карты
Бывшие руководители «Сочиавтотранса» два года незаконно выписывали себе премии
На Кубани задержали педофила, растлившего двух пятилетних девочек в недостроенном гараже
ВТБ фиксирует снижение числа обращений по кредитным каникулам на треть
В Краснодарском крае ожидаются ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра
В Кореновском районе 9-летний велосипедист попал под колеса авто
В Краснодаре обновят подземный переход на Старокубанском кольце
Вениамин Кондратьев о снятии карантина после 23 мая: между городами и станицами ездить можно только по пропускам
В Сочи готовятся к мощным ливням
В Краснодаре за сутки коронавирус подтвердился у 29 пациентов и сотрудников геронтологического центра
В Краснодаре на кольце на улице Дзержинского заработала новая схема движения