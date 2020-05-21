В центре Краснодара археологи нашли клад и захоронения древних меотов
В центре Краснодара на месте будущего сквера на углу улиц Седина и Постовой кипит работа археологов. В исторической части столицы Кубани им удалось обнаружить фундаменты жилых домов конца позапрошлого века, клад монет времен Октябрьской революции и захоронения древних меотов, которым более двух тысяч лет.
- После раскопок территория, на которой долгое время был пустырь, готова к благоустройству. Теперь будем обсуждать вместе с жителями, как обустроить эту зеленую зону. Возможно, найденные вещи дадут интересные идеи для будущего облика сквера, - сказал Евгений Первышов.
Фото: krd.ru
После описания находки попадут в Краснодарский историко-археологический музей-заповедник им. Фелицына. Ученые говорят, что подобной работы в краевом центре не проводилось никогда. Исследования помогут подробно описать события и жителей разных эпох на месте Краснодара.
Среди ценных находок греческая амфора 4 века до нашей эры, пуговица от английского военного мундира и редкий шпилечный револьвер французской системы Лефоше, а также целая система колодцев Екатеринодара времен начала 20 века.
Раньше на этом месте был сквер, где стоял памятник летчику Александру Покрышкину. Затем участок отдали в частные руки, а вернуть его город смог только в 2019 году.
ИСТОЧНИК KP.RU
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