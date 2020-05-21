Невнимательные водители нанесли ущерб энергетикам на 1,2 млн рублей

21 Май 2020 2020-05-21T16:07:41+03:00

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Специалисты Краснодарского филиала компании «Россети Кубань» (ПАО «Кубаньэнерго») с начала года зафиксировали 25 фактов повреждения опор линий электропередачи и обрыва проводов. Причиной всех случаев . В результате невнимательности водителей ущерб энгергетиков превысил 1,2 млн рублей.

Максимальное число дорожно-транспортных происшествий в охранной зоне ЛЭП произошло в Северском, Динском и Тахтамукайском районах. Все они находятся в зоне ответственности Краснодарских электросетей.

Наиболее распространенной причиной происшествий являются не согласованные с энергетиками работы с применением крупногабаритной техники и грузоподъемных механизмов. Например, в в районе станицы Нововеличковской водитель экскаватора повредил три опоры ЛЭП, отчего произошел обрыв провода в нескольких пролетах. Итогом его халатности стало отсутствие электроэнергии в домах жителей станицы. Еще один подобный инцидент произошел в минувшие выходные близ хутора Новоивановский в Северскоом районе. Здесь водитель спецтехники сбил опору 10 кВ. Дорожно-транспортное происшествие повлекло за собой не только ограничение электроснабжения у жителей населенного пункта, но и стало причиной аварийного отключения высоковольтной ЛЭП.

Энергетики сумели оперативно ликвидировать последствия ДТП и восстановить энергоснабжение, заменив поврежденные опоры. По каждому из фактов повреждения энергообъектов энергетики совместно с правоохранительными органами провели комплекс необходимых мероприятий.

Сотрудники компании напоминают, что нарушения в охранных зонах может привести не только к отключению электроснабжения, но и причинить тяжкий вред здоровью. Причем пострадать может не только нарушитель, но и окружающие люди. Виновные в нарушении граждане и должностные лица будут привлечены к ответственности в установленном порядке.

Энергетики призыв водителей быть предельно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров при перестроении и торможении, выполнять предписания дорожных знаков и проявлять максимальную осторожность вблизи линий электропередачи. Проведение любых работ в охранных зонах запрещено! Обо всех фактах подобных нарушений можно сообщать по телефону единой горячей линии 8-800-100-15-52 (звонок по России бесплатный).

ИСТОЧНИК KP.RU