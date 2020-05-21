2020-05-21T16:16:16+03:00
Общество

«Карантин под кайфом»: в обсерваторе Сочи охрана обнаружила наркотики в одной из продуктовых передач

Делом занялась полиция
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Обсерватор в Сочи. Фото пресс-службы мэрии СочиОбсерватор в Сочи. Фото пресс-службы мэрии Сочи
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23-летний житель Грозного передал для своего знакомого, находящегося в обсерваторе Сочи, пакет с продуктами.

Принес его на КПП, что находится на улице Фигурной в Адлерском районе курорта. Его товарищ приехал в Сочи и был помещен в обсерватор на две недели – так положено.

Но во время проверки передачки, выяснилось, что главным содержимым пакета были вовсе не продукты питания.

В емкости из-под кефира вместимостью 900 граммов сотрудники охраны обсерватора обнаружили упаковку с 12 таблетками запрещенного препарата Лирика и флакон с глазными каплями. Оба этих препарата весьма популярны у наркозависимых. Они вызывают быстрое привыкание и сильные галлюцинации.

Охрана обсерватора посылку конфисковала и вызвала полицию. Молодой человек был задержан.

- В действиях задержанного формально усматриваются признаки преступления по части 1 статьи 234 УК РФ («Незаконный оборот сильнодействующих средств в целях сбыта»). Проводится проверка, - сообщил «КП»-Кубань» источник в полиции Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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