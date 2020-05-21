2020-05-21T17:00:31+03:00
Общество

В Сочи задержали игроков в покер, которые арендовали дом для этого

Азартный бизнес был поставлен на поток
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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В Сочи полиция нагрянула в подпольный игорный клуб. Фото УВД СочиВ Сочи полиция нагрянула в подпольный игорный клуб. Фото УВД Сочи
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Подпольный клуб, в котором люди играли в покер, силовики нашли в частном доме на Сухумском шоссе в поселке Кудепста Хостинского района Сочи.

Когда полицейские попали внутрь, за столом они нашли 6 мужчин, которые раскидывали фишки.

Российское законодательство определяет покер, как азартную игру, которая возможна только на территории особых игорных зон. И такая в Сочи всего одна – в Красной поляне. Все остальные азартные игры – вне закона.

Причем собравшиеся играли явно не «на щелбаны», поскольку в отлично оборудованном зале для покера - со специальным столом на 10 мест, оперативники обнаружили более 400 фишек для игры различных номиналов. Такие фишки используются в покере для обозначения размера денежных ставок.

Кроме того, тут же были обнаружены 11 колод карт, ювелирные украшения, а также блокнот с записями о полученных деньгах.

- Задержаны все игроки, включая арендатора дома - 29-летнего сочинца, - рассказали сайту «КП»-Кубань» в полиции Краснодарского края. - Среди его пятерых гостей один ранее был судим за незаконное предпринимательство и приехал в Сочи из Апшеронского района. По факту организации незаконной азартной игры проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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