В Сочи задержали игроков в покер, которые арендовали дом для этого
Подпольный клуб, в котором люди играли в покер, силовики нашли в частном доме на Сухумском шоссе в поселке Кудепста Хостинского района Сочи.
Когда полицейские попали внутрь, за столом они нашли 6 мужчин, которые раскидывали фишки.
Российское законодательство определяет покер, как азартную игру, которая возможна только на территории особых игорных зон. И такая в Сочи всего одна – в Красной поляне. Все остальные азартные игры – вне закона.
Причем собравшиеся играли явно не «на щелбаны», поскольку в отлично оборудованном зале для покера - со специальным столом на 10 мест, оперативники обнаружили более 400 фишек для игры различных номиналов. Такие фишки используются в покере для обозначения размера денежных ставок.
Кроме того, тут же были обнаружены 11 колод карт, ювелирные украшения, а также блокнот с записями о полученных деньгах.
- Задержаны все игроки, включая арендатора дома - 29-летнего сочинца, - рассказали сайту «КП»-Кубань» в полиции Краснодарского края. - Среди его пятерых гостей один ранее был судим за незаконное предпринимательство и приехал в Сочи из Апшеронского района. По факту организации незаконной азартной игры проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU