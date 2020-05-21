В Краснодаре ГК «Европея» ввела в эксплуатацию три новых дома

21 Май 2020 2020-05-21T17:20:01+03:00

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Несмотря на введение карантинных мер из-за пандемии коронавируса, ГК «Европея» не останавливала строительство своих объектов. 14 мая получены акты ввода в эксплуатацию Литеров 1, 2 и 12 жилого района «Германия».

«Германия» – соседний район с «Немецкой Деревней» – расположена в районе улицы Ближний Западный обход, в 15 минутах езды от ТРЦ «Красная Площадь».

Инфраструктура района включает в себя школу и детский сад в шаговой доступности, продуктовые магазины и аптеки, прогулочную зону с озером, а также пекарни, рестораны, салоны красоты.

– Мы сдали 3 дома, комиссия приняла объекты, – рассказывает генеральный директор по продажам ГК «Европея» Наталья Попова. –

ЖК "Германия", сданный литер. Фото: ГК «Европея».

Наталья Попова отметила, что сегодня не снижается покупательский спрос на новое жилье, а продажи ведутся как в офисе при личной встрече с клиентом, так и дистанционно.

– Мы проводили удаленные видео-экскурсии клиентам и отметили увеличение спроса из центральной части России, – отмечает эксперт.

Сейчас компания делает выгодные предложения – до конца мая действует скидка 5% на квартиры и таунхаусы. С каждым клиентом работа ведется индивидуально, учитывая потребности, желания и возможности перемещения по стране. Предусмотрена процедура дистанционного бронирования квартиры и оформления ипотеки.

Стоит отметить, что ГК «Европея» вошла в список системообразующих компаний Краснодарского края. Соответствующий перечень предприятий, которые могут рассчитывать на государственную поддержку в условиях пандемии коронавируснои инфекции, был утвержден Правительственной комиссией по повышению устойчивости российской экономики.

– То, что ГК «Европея» попала в список системообразующих предприятий края, подтверждает, что заданный вектор развития выбран верно. Это показатель доверия к нам и гарантия надежности компании. Для клиентов – дополнительная уверенность, что все обязательства будут выполнены в срок, - отметила Наталья Попова.

Группа компаний работает на рынке недвижимости с 2007 года. Только за прошлый год в Краснодаре группой компаний «Европея» было сдано 17 домов, за годы присутствия компании на рынке Краснодара обладателями недвижимости уже стали более 50 тысяч семей. Каждый из видов жилья отвечает главным принципам «Европеи» – повышенный комфорт, качество жизни, безопасность и экологичность.

Акция действует с 27 апреля по 31 мая 2020 г. Подробности об организаторе, о правилах проведения, размере скидок, сроках, месте и порядке их получения уточняйте www.europeya.ru. ООО "Кол-Маркет" г. Краснодар, ул. Западный обход 39 ОГРН 1172375047646

ИСТОЧНИК KP.RU