На Кубани краевую выплату получат более 8 тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья
В Краснодарском крае единовременную выплату пять тысяч рублей получат 8,6 тысячи детей, воспитанникам коррекционных школ и школ-интернатов с тяжелыми нарушениями. Средства выделены из резервного фонда региона.
– Во время дистанционного обучения они находились дома, и родители не получали меры поддержки, которыми были обеспечены в образовательных организациях. Поэтому администрацией края принято решение об оказании им помощи, – отмечают в министерстве образования, науки и молодежной политики.
Мера поддержки коснется учащихся 54 учреждений, ребят с различными тяжелыми заболеваниями. Родители получат средства до конца июня, а первые выплаты начнутся в мае. Законным представителям детей нужно обратиться с заявлением к руководству учебного заведения до 31 мая. Сделать это можно лично или по почте.
Затем школа в течение 5 рабочих дней со дня получения документов примет решение о выплате и в течение 2 рабочих дней перечислит деньги.
ИСТОЧНИК KP.RU
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