2020-05-21T17:55:14+03:00
Экономика

ВТБ и «Сколково» стали технологическими партнерами

Банк ВТБ и Фонд «Сколково» подписали соглашение о партнерстве в области информационных технологий
Иван Егоров
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Документ был подписан в рамках конференции Startup Village.

Первым шагом в рамках развития партнерства станет создание собственного исследовательского центра ВТБ на базе Инновационного центра «Сколково». Это позволит ВТБ ускорить достижение стратегических целей в области IT за счет доступа к инновационной инфраструктуре и усиления компетенций.

Создание центра и интеграция банка в экосистему «Сколково» позволят вывести работу на новый уровень и получить быструю экономическую отдачу в таких приоритетных для банка направлениях как большие данные и алгоритмы их обработки, технологии цифровой безопасности, новые инструменты повышения эффективности производственных и бизнес-систем.

- Приобретение ВТБ статуса ключевого партнера фонда, доступ к экосистеме "Сколково", а также накопленные его командой опыт и экспертиза в разработке и коммерциализации технологий помогут нам совершить качественный скачок, - заявил старший вице-президент, руководитель департамента организации и управления IT банка ВТБ Сергей Безбогов.

- На крупнейшем в Европе стартап-событии года мы рады объявить о присвоении Банку ВТБ официального статуса ключевого партнера Фонда "Сколково". В рамках соглашения о сотрудничестве разработан трехлетний план мероприятий, направленный на привлечение и развитие самых перспективных технологических проектов в сфере цифровой безопасности, нейротехнологий и искусственного интеллекта, технологий AR/VR, финтеха и распределенных реестров. Инвестиции в инновации - это инвестиции в будущее, - заявил Константин Паршин, вице-президент, исполнительный директор ИТ-кластера Фонда «Сколково».

ИСТОЧНИК KP.RU

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