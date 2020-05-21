2020-05-21T18:30:37+03:00
Общество

Дочь Сергея Галицкого вошла в число богатейших наследников России

Состояние ее отца оценивается в 3,5 млрд долларов
Владислав КЛИМОВ
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Дочь краснодарского миллиардера Сергея Галицкого Полина вошла в список богатейших наследниц России. По версии журнала Forbes она занимает 13-ю строчку рейтинга. Состояние ее отца оценили в 3,5 млрд долларов (30 место в списке Forbes).

Полине Галицкой 24 года, она окончила краснодарскую гимназию 54 и экономический факультет Кубанского государственного университета. В 2015 году Полина Галицкая вышла замуж но по некоторым данным брак не просуществовал и года.

В прошлом году ряд СМИ сообщил о закрытии фитнес-проекта дочери миллиардера «Сайклклаб» в Краснодаре.

Сергей Галицкий в интервью каналу «Русские норм!» рассказывал, что не хочет, чтобы Полина занималась бизнесом

- Я видел бизнес. Я не хочу такую жизнь своей дочери, - сказал Галицкий.

Самым богатым наследником ($18 млрд) России снова стал Юсуф Алекперов, единственный сын Вагита Алекперова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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