2020-05-21T19:43:21+03:00
Экономика

Вениамин Кондратьев попросил президента поддержать пострадавших от заморозков и засухи аграриев

Владимир Путин пообещал рассмотреть обращение губернатора
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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Глава Кубани Вениамин Кондратьев во время рабочей встречи с Владимиром Путиным попросил о дополнительной поддержке для аграриев, чей урожай пострадал о засухи и заморозков этой весной.

Губернатор предложил предоставить сельхозпредприятиям отсрочку платежей основного долга на 1 год по краткосрочным и инвестиционным льготным кредитам с сохранением льготной ставки.

– Просьба тем предприятиям, которые попали на заморозки, продлить льготные кредиты на год. У некоторых 50-70% урожая замерзло. Если можно на год пролонгировать на прежних условиях, – сказал Вениамин Кондратьев.

Владимир Путин пообещал рассмотреть это предложение губернатора. Напомним, что из-за непогоды в конце марта и начале апреля на Кубани пострадали озимые на площади более 800 тысяч гектаров, урожай зерновых может сократиться до 40 процентов. Серьезно пострадали также семечковые и косточковые культуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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