ЕГЭ в Краснодарском крае пройдет 29 июня с проверкой температуры и социальной дистанцией

21 Май 2020 2020-05-21T19:51:50+03:00

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Старт ЕГЭ 2020 года назначен на 29 июня. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании о ситуации в сфере образования в условиях пандемии коронавируса. ОГЭ для девятиклассников отменят полностью, итоговые оценки им выставят на основании годовых. А от сдачи ЕГЭ освободили тех школьников, кто не планирует поступать в вузы после 11 класса.

- Несмотря на перенос сроков, экзамены будут проходить в единые сроки и в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями Роспотребнадзора, - уточнил министр просвещения Сергей Кравцов. - Количество учащихся в аудитории будет уменьшено, они будут сидеть на расстоянии не меньше 1,5 метров друг от друга Будет проведена дезинфекция помещений, на входе у каждого посетителя будет измеряться температура. Экзамен по русскому языку, как самый массовый, будет разделен на два дня.

При этом в вузах станет больше бюджетных мест, а прием документов абитуриентов начнется уже в августе, сообщает сайт kp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU