В Краснодаре 21 мая за нарушение карантина оштрафовали 230 человек

21 Май 2020 2020-05-21T20:06:15+03:00

В город не пустили 312 машин без красных пропусков

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В Краснодаре продолжают работу патрули, которые следят за соблюдением карантина, который действует в городе до 23 мая. В четверг 21 мая на улицах работали 115 мобильных групп самоконтроля, в составе которых сотрудники полиции, Росгвардии, казаки и общественники. Всего 609 человек.

- Жителям, которые находились на улицах без уважительной причины, выдали 117 уведомлений о необходимости соблюдения самоизоляции. За грубое нарушение режима карантина выписали 230 штрафов, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

На въездах в город развернули 312 машин, которые не имели красных пропусков.

Напомним, что карантин в Краснодарском крае продлили до 6 июня, при этом с 23 мая вступает в силу ряд послаблений в режиме ограничений.

ИСТОЧНИК KP.RU