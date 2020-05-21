В Краснодаре 21 мая за нарушение карантина оштрафовали 230 человек
В Краснодаре продолжают работу патрули, которые следят за соблюдением карантина, который действует в городе до 23 мая. В четверг 21 мая на улицах работали 115 мобильных групп самоконтроля, в составе которых сотрудники полиции, Росгвардии, казаки и общественники. Всего 609 человек.
- Жителям, которые находились на улицах без уважительной причины, выдали 117 уведомлений о необходимости соблюдения самоизоляции. За грубое нарушение режима карантина выписали 230 штрафов, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
На въездах в город развернули 312 машин, которые не имели красных пропусков.
Напомним, что карантин в Краснодарском крае продлили до 6 июня, при этом с 23 мая вступает в силу ряд послаблений в режиме ограничений.
ИСТОЧНИК KP.RU
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