2020-05-22T07:35:00+03:00
Общество

В Новороссийске одиннадцати улицам присвоены имена героев-малоземельцев

Постановления администрации были подписаны 8 мая
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: администрация НовороссийскаФото: администрация Новороссийска
Изменить размер текста:

На карте Новороссийска появилось 16 новых улиц и 10 переулков. Предложения рассмотрели на заседании Топонимической комиссии, прошедшем в марте. Постановления администрации были подписаны 8 мая.

Больше всего новых названий появилось на карте станицы Раевской – сразу 8 улиц и 7 переулков. Здесь есть улицы имени малоземельцев Николая Алешичева, Ивана Ежеля, Валентины Зинько, Николая Овсянкина, Елены Остапенко, Александры Тереховой, Василия Чернова и Василия Шахтарина. Также переулки Пороховой, Тернистый, Пехотный, Удобный, Пологий, Спокойный и Усадебный.

- На три новые улицы прирос хутор Семигорский. Теперь здесь есть -Пешеходная, Природная и Провинциальная, - отметили в пресс-службе администрации Новороссийска.

В станице Натухаевской два объекта названы в память о героях-малоземельцах. В микрорайоне «Южная долина» появились улицы имени Геннадия Гурьянова и Георгия Никитина.

Также в селах Мысхако и Цемдолина прибавилось по одной улице. На карте первого нанесена улица героя-малоземельца Владимира Алтаева. В Цемдолине появилась улица Патриотическая. Другим постановлением здесь же образовался переулок Палубный.

В СНТ «Дубок» села Кирилловка появились улица Гористуб и переулки Рельефный и Торговый.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Новороссийск: новости города»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кущевском районе 59-летняя женщина по поддельным документам получала социальные выплаты
Жительница Кубани похитила у знакомой телефон и через приложение перевела с ее счета 40 тысяч рублей
В Сочи с 1 июня запустят сезонные маршруты
В Новороссийске одиннадцати улицам присвоены имена героев-малоземельцев
В Краснодаре 21 мая за нарушение карантина оштрафовали 230 человек
ЕГЭ в Краснодарском крае пройдет 29 июня с проверкой температуры и социальной дистанцией
Вениамин Кондратьев попросил президента поддержать пострадавших от заморозков и засухи аграриев
Дочь Сергея Галицкого вошла в число богатейших наследников России
ВТБ и «Сколково» стали технологическими партнерами
На Кубани краевую выплату получат более 8 тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья
Путин поддержал решение действующего губернатора Краснодарского края баллотироваться на новый срок