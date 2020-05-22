В Новороссийске одиннадцати улицам присвоены имена героев-малоземельцев
На карте Новороссийска появилось 16 новых улиц и 10 переулков. Предложения рассмотрели на заседании Топонимической комиссии, прошедшем в марте. Постановления администрации были подписаны 8 мая.
Больше всего новых названий появилось на карте станицы Раевской – сразу 8 улиц и 7 переулков. Здесь есть улицы имени малоземельцев Николая Алешичева, Ивана Ежеля, Валентины Зинько, Николая Овсянкина, Елены Остапенко, Александры Тереховой, Василия Чернова и Василия Шахтарина. Также переулки Пороховой, Тернистый, Пехотный, Удобный, Пологий, Спокойный и Усадебный.
- На три новые улицы прирос хутор Семигорский. Теперь здесь есть -Пешеходная, Природная и Провинциальная, - отметили в пресс-службе администрации Новороссийска.
В станице Натухаевской два объекта названы в память о героях-малоземельцах. В микрорайоне «Южная долина» появились улицы имени Геннадия Гурьянова и Георгия Никитина.
Также в селах Мысхако и Цемдолина прибавилось по одной улице. На карте первого нанесена улица героя-малоземельца Владимира Алтаева. В Цемдолине появилась улица Патриотическая. Другим постановлением здесь же образовался переулок Палубный.
В СНТ «Дубок» села Кирилловка появились улица Гористуб и переулки Рельефный и Торговый.
ИСТОЧНИК KP.RU
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