В Сочи с 1 июня запустят сезонные маршруты

22 Май 2020 2020-05-22T08:04:06+03:00

Они будут обслуживать пассажиров Лазаревского и Хостинского районов

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В городе-курорте с 1 июня запустят сезонные маршруты. В первый день лета начнут курсировать автобусы по трем маршрутам. Они будут обслуживать пассажиров Лазаревского и Хостинского районов, в том числе садоводческие товарищества.

Маршрут №67 «Лазаревское, ост. « ВИЗР» - ост. «Кольцевая»» начнет ходить с интервалом движения 15 мин.

- Автобусы №78 «Каткова щель - ул. Лазарева - п. Аше» будет курсировать с интервалом 25-35 мин, - отметили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Маршрут №123 «Ж/д вокзал Мацеста - село Семёновка» начнет ходить с интервалом в 35 мин.

Движение городских и пригородных маршрутов можно отследить на сайте департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации курорта. А также это можно делать в мобильном приложении Транспорт.Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU