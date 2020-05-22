22 Май 2020 2020-05-22T08:32:46+03:00

Жительница Кубани похитила у знакомой телефон и через приложение перевела с ее счета 40 тысяч рублей Фото: Архив "КП"

Злоумышленницу могут осудить на шесть лет

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В полицию по Белоглинскому району обратилась местная жительница. Она сообщила, что потеряла телефон, а позже получила уведомление о списании денег со счета банковской карты. Ущерб составил около 40 тысяч рублей.

Правоохранители установили личность подозреваемой. 34-летнюю приятельницу заявительницы задержали.

Она призналась, что недавно принимала у себя знакомую. Воспользовавшись отсутствием женщины, хозяйка дома похитила у нее из сумочки телефон, а затем через мобильное приложение перевела деньги на свой банковский счет.

- В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ (Кража). Злоумышленницу могут осудить на шесть лет, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU