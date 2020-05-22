В Кущевском районе 59-летняя женщина по поддельным документам получала социальные выплаты

22 Май 2020 2020-05-22T09:17:05+03:00

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В Кущевском районе 59-летняя местная жительница для получения пенсии и социальных выплат предоставила в местные государственные учреждения поддельные документы о наличии у нее инвалидности первой группы.

- Более полутора лет она незаконно получала пенсионные и социальные выплаты. Сумма ущерба составила более 180 тысяч рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159.2 УК РФ (Мошенничество при получении выплат). Ему грозит максимальное наказание в виде ограничения свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU