22 Май 2020 2020-05-22T09:35:01+03:00

В Краснодаре мужчина до смерти забил собутыльника Фото: Архив "КП"

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Инцидент произошел вечером 13 мая. Мужчины выпивали в одном из заброшенных домов на улице Головатого в Краснодаре.

Вскоре между двумя знакомыми произошел конфликт на бытовой почве. Обвиняемый сильно избил приятеля. Свидетели произошедшего, которые также выпивали с мужчинами, вызвали скорую.

- Врачи госпитализировали пострадавшего. Но, несмотря на оказанную помощь, 15 мая потерпевший скончался в больнице в результате причиненных ему повреждений, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

На мужчину завели уголовное дело. Он находится под стражей. Проводятся следственные действия, назначена судебно-медицинская экспертиза.

ИСТОЧНИК KP.RU