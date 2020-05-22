В Краснодаре мужчина до смерти забил собутыльника
Инцидент произошел вечером 13 мая. Мужчины выпивали в одном из заброшенных домов на улице Головатого в Краснодаре.
Вскоре между двумя знакомыми произошел конфликт на бытовой почве. Обвиняемый сильно избил приятеля. Свидетели произошедшего, которые также выпивали с мужчинами, вызвали скорую.
- Врачи госпитализировали пострадавшего. Но, несмотря на оказанную помощь, 15 мая потерпевший скончался в больнице в результате причиненных ему повреждений, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
На мужчину завели уголовное дело. Он находится под стражей. Проводятся следственные действия, назначена судебно-медицинская экспертиза.
ИСТОЧНИК KP.RU