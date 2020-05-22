На Кубани построят газораспределительные сети на территории 11 районов

22 Май 2020 2020-05-22T10:40:55+03:00

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Регуляторное соглашение, подписанное между администрацией Краснодарского края, газораспределительными организациями и УФАС России, рассчитано на пять лет. Выделят около 480 миллионов рублей инвестиций.

- Сети построят в Сочи, Геленджике, Анапе, Горячем Ключе, а также в Туапсинском, Тимашевском, Брюховецком, Отрадненском, Белореченском, Мостовском, Успенском муниципалитетах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации региона.

В течение двух-трех лет газом обеспечат поселок Кубанский Белореченского района, хутор Украинский Успенского района, хутор Чайкин Отрадненского района, хутор Песчаный Тбилисского района, село Кухаривка Ейского района, хутор Калининский Усть-Лабинского муниципалитета.

В Геленджике построят газопровод, проходящий от города до сетей в районе села Тешебс. В Краснодаре пройдет работа в микрорайоне ОПХ Колос и поселке Плодородном.

Так, через пять лет уровень газификации на Кубани достигнет 85 процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU