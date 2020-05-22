В мэрии Сочи состоялся онлайн-прем граждан

22 Май 2020 2020-05-22T10:28:53+03:00

Такие встречи по видеосвязи проходят периодически с момента начала карантина

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Онлайн - встречу с жителями Сочи на этот раз провёл вице-мэр курорта Владимир Пушкарёв.

По видеосвязи горожане смогли задать главам управлений и департаментов мэрии наиболее наболевшие вопросы.

Так, сочинцы обратили внимание властей на проведение капитального ремонта участка дороги в селе Прогресс, благоустройство набережной реки Псезуапсе и на предоставление нового помещения отделу ЗАГС в Дагомысе.

Многоквартирные дома по улице Худякова будут подключены к централизованному газоснабжению не позднее середины июля, а уже через две недели июня восстановят дорожные ограждения по улице Яна Фабрициуса и собираются установлить новую воркаут-площадку во дворе дома №29 «В» по улице Гастелло.

- Кроме того, до 29 июня установят дорожные знаки в районе детского сада №136 и лицея №23 по улице Пирогова,- сообщает пресс-служба администрации Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU