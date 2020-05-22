22 Май 2020 2020-05-22T10:34:49+03:00

На Кубани осудили жителя Ставропольского края, который срывал золотые цепочки с пожилых женщин Фото: Архив "КП"

Он проведет 2 года в колонии-поселении

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Краснодарский краевой суд рассмотрел уголовное дело в отношении 27-летнего жителя Ставропольского края. Ранее он был признан виновным в совершении 6 преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества).

Было установлено, что с июня по июль 2019 года днем мужчина срывал золотые цепочки с пожилых женщин на улицах Онежской, Тургенева, Стасова, Уральской, Фестивальной и Зиповской в Краснодаре.

- Вскоре мужчина был задержан сотрудниками полиции. Общий ущерб от его преступных действий составил свыше 115 тысяч рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Суд назначил виновному 2 года лишения свободы в колонии-поселении. Но стороной защиты приговор обжаловали в апелляционном порядке. Однако жалобу оставили без удовлетворения.

Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU