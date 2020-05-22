Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 22 мая 2020 года увеличилось еще на 92 человека
Оперативный штаб пo ситуации с коронавирусом в рeгионе опубликовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией. За последние сутки число заболевших выросло на 92 человека. Такие данные приводит Оперативный штаб.
За последние сутки в России выявлено 8894 новых случая коронавируса в 84 регионах. Зафиксировано 150 летальных исходов. За сутки полностью выздоровели 7144 человека.
21 мая число зaболевших выросло на 91 человека. Самому старшему пациенту 97 лет. Среди зараженных 12-летний ребенок в краевой столице, 5-летний - в Апшеронском районе. Шесть ребят в Сочи – четверо пятилетних, 10-летний и 17-летний.
За последние сутки выписали 104 пациентов, и это вновь превысило число новых случаев. Уже более половины из всех заболевших инфекцией выздоровели.
ИСТОЧНИК KP.RU
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