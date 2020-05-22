В Краснодаре в обсерваторы 21 мая направили 41 человека
21 мая аэропорт Краснодара принял 8 рейсов - из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Нижневартовска и Калининграда. Всего в четверг в город прилетели 593 человека.
Все пассажиры прошли обязательный контроль. Каждому человеку специалисты Роспотребнадзора выдали предписания о необходимости самоизоляции.
- Всего в течение дня на обсервацию направили 41 пассажира - это жители других регионов страны, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.
На утро пятницы, 22 мая, в 8 обсерваторах города находятся 1018 человек.
Прибывающие в Краснодарский край также обязаны сообщать об этом на «горячую линию» по телефонам: 8-800-2000-366, 8-918-677-49-89.
Постановлением губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева режим карантина на Кубани и в Краснодаре продлен до 6 июня.
ИСТОЧНИК KP.RU
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