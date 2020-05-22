2020-05-22T12:23:32+03:00
Общество

В Краснодаре в обсерваторы 21 мая направили 41 человека

Там они пробудут 2 недели
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: администрация краснодараФото: администрация краснодара
Изменить размер текста:

21 мая аэропорт Краснодара принял 8 рейсов - из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Нижневартовска и Калининграда. Всего в четверг в город прилетели 593 человека.

Все пассажиры прошли обязательный контроль. Каждому человеку специалисты Роспотребнадзора выдали предписания о необходимости самоизоляции.

- Всего в течение дня на обсервацию направили 41 пассажира - это жители других регионов страны, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

На утро пятницы, 22 мая, в 8 обсерваторах города находятся 1018 человек.

Прибывающие в Краснодарский край также обязаны сообщать об этом на «горячую линию» по телефонам: 8-800-2000-366, 8-918-677-49-89.

Постановлением губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева режим карантина на Кубани и в Краснодаре продлен до 6 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Краснодарском крае»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Сочи машина упала в 40-метровый обрыв
На Кубани приступили к установке скульптурной композиции на месте прохождения 45-й параллели
Тело мумифицированной женщины обнаружили в Анапе
Российская авиакомпания назвала самолет в честь Краснодара
В честь 75-летия Победы в Новороссийске откроют новый сквер
В Кропоткине мотоциклист вылетел с дороги
Пять игроков «Краснодара» прилетели в Россию и попали на карантин
В Краснодаре в обсерваторы 21 мая направили 41 человека
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 22 мая 2020 года: число пациентов с COVID-19 превысило 3 тысячи
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 22 мая 2020 года увеличилось еще на 92 человека
На Кубани осудили жителя Ставропольского края, который срывал золотые цепочки с пожилых женщин
В мэрии Сочи состоялся онлайн-прем граждан
На Кубани построят газораспределительные сети на территории 11 районов
В Краснодаре мужчина до смерти забил собутыльника
В Кущевском районе 59-летняя женщина по поддельным документам получала социальные выплаты
Жительница Кубани похитила у знакомой телефон и через приложение перевела с ее счета 40 тысяч рублей
В Сочи с 1 июня запустят сезонные маршруты
В Новороссийске одиннадцати улицам присвоены имена героев-малоземельцев
В Краснодаре 21 мая за нарушение карантина оштрафовали 230 человек
ЕГЭ в Краснодарском крае пройдет 29 июня с проверкой температуры и социальной дистанцией
Вениамин Кондратьев попросил президента поддержать пострадавших от заморозков и засухи аграриев
Дочь Сергея Галицкого вошла в число богатейших наследников России
ВТБ и «Сколково» стали технологическими партнерами
На Кубани краевую выплату получат более 8 тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья
Путин поддержал решение действующего губернатора Краснодарского края баллотироваться на новый срок