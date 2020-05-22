2020-05-22T12:57:53+03:00
Спорт

Пять игроков «Краснодара» прилетели в Россию и попали на карантин

Две недели футболисты проведут в изоляции
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Фото: ФК КраснодарФото: ФК Краснодар
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Пять футболистов «Краснодара» вернулись в Россию, чтобы начать подготовку к возобновлению чемпионата. Из Стокгольма в Краснодар прямым рейсом прилетели Виктор Классон, Кристоффер Олссон, Маркус Берг и Йон Гудни Фьолусон. Чуть позже приземлился борт из Лиссабона с Мануэлом Фернандешем.

Но перед началом тренировок все игроки обязаны пройти двухнедельный карантин. В изоляции легионеры будут находиться как минимум до 4 июня.

- Все футболисты чувствуют себя хорошо. После прохождения карантина игроки будут готовиться к возобновлению чемпионата Тинькофф РПЛ в составе «Краснодара», - сообщили в пресс-службе «горожан».

Накануне стало известно, что коронавирусом переболел нападающий «быков» Магомед-Шапи Сулейманов. Он заразился в Махачкале, прошел лечение в Краснодаре и уже сдал три отрицательных теста.

Надежды на возобновление чемпионата России все еще сохраняются. Согласно календарю премьер-лиги первые матчи могут пройти уже 21 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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