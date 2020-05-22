В Кропоткине мотоциклист вылетел с дороги

22 Май 2020 2020-05-22T11:35:39+03:00

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21 мая около трех часов ночи в Кропоткине на улице Пушкина произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, 36-летний мотоциклист превысил скорость движения, не справился с управлением, вылетел с дороги и допустил опрокидывание.

В результате происшествия водитель с травмами был госпитализирован.

- Обстоятельства происшествия устанавливаются, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

На дорогах Краснодарского края 21 мая было зафиксировано 11 ДТП, в которых один человек погиб и 11 человек получили ранения различной степени тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU