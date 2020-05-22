В Кропоткине мотоциклист вылетел с дороги
21 мая около трех часов ночи в Кропоткине на улице Пушкина произошло дорожно-транспортное происшествие.
По предварительным данным, 36-летний мотоциклист превысил скорость движения, не справился с управлением, вылетел с дороги и допустил опрокидывание.
В результате происшествия водитель с травмами был госпитализирован.
- Обстоятельства происшествия устанавливаются, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.
На дорогах Краснодарского края 21 мая было зафиксировано 11 ДТП, в которых один человек погиб и 11 человек получили ранения различной степени тяжести.
ИСТОЧНИК KP.RU