2020-05-22T12:22:07+03:00
Общество

В честь 75-летия Победы в Новороссийске откроют новый сквер

На его создание выделили 25 миллионов рублей
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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В честь 75-летия Победы в Новороссийске к началу июня планируют открыть прогулочную территорию со световыми инсталляциями и фотографиями военных лет.

Зеленая зона обустраивается в Южном районе за самолетом ИЛ. На создание сквера с монументом «Победа» направили муниципальные и спонсорские средства – 25 миллионов рублей.

Парк уже готов на 50%. Выполнены все земляные работы по прокладке дорожек. Уже укладывают тротуарную плитку. Полностью сделаны подземные каналы с электрическими кабелями, установлены пять конструкций в виде звезд. Они изготовлены по индивидуальному заказу.

- Работы идут с соблюдением всех норм и рекомендаций Роспотребнадзора. Задействовано порядка 25 человек, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Инсталляции разместят на всем протяжении прогулочной зоны. Также в сквере установят стенды с фотографиями ключевых исторических событий войны. На территории высадят 75 платанов, установят 20 лавочек, урны, 25 опор уличного освещения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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