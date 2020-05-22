Российская авиакомпания назвала самолет в честь Краснодара

22 Май 2020 2020-05-22T12:01:29+03:00

Изменить размер текста: A A

У Краснодара появился именной самолет. В честь столицы Кубани назван пассажирский Airbus A320 авиакомпании Россия. На фюзеляже под кабиной пилотов размещен герб Краснодара и название города.

- С апреля 2016 года воздушным судам авиакомпании присваиваются названия городов Российской Федерации. На носовой части фюзеляжа под кабиной пилотов размещается название и герб города. На левой стороне самолета название города нанесено на русском языке, на правой стороне – на английском языке. Первый лайнер был назван в честь Санкт-Петербурга, - сообщают в авиакомпании.

Airbus A320 назван в честь Краснодара

Борт «Краснодар» с номером VQ-BSE сейчас находится в чешском городе Острава, где самолет перекрасили и нанесли на него символику столицы Кубани. С момента выпуска в 2014 году этот Airbus A320 принадлежал «Аэрофлоту» и носил имя хирурга Бориса Петровского. Теперь под новым называнием он будет служить в «России».

В авиакомпании уже есть самолеты названные в честь других городов Краснодарского края - Анапы, Новороссийска и Сочи. Теперь «кубанский» флот пополнился пополнился «флагманом».

ИСТОЧНИК KP.RU