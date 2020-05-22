Тело мумифицированной женщины обнаружили в Анапе

22 Май 2020 2020-05-22T12:15:31+03:00

Известно, что она пролежала в подвале около полугода

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В Анапе поздно вечером несколько местных жителей пробрались в заброшенный дом. Из подвала помещения они почувствовали неприятный трупный запах. Спустившись вниз, местные жители обнаружили женскую мумию и вызвали на место правоохранителей.

На место ЧП выехали сотрудники полиции. Они осмотрели тело и установили, что на нем нет признаков насильственной смерти, в подвале женщина пролежала около полугода.

- Сейчас эксперты устанавливают личность погибшей и время ее смерти. Проводится доследственная проверка. Труп направлен на судебно-медицинскую экспертизу, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU