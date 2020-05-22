На Кубани приступили к установке скульптурной композиции на месте прохождения 45-й параллели
Географический знак «45 параллель» расположится на улице Захарова. Он посвящен уникальному географическому положению Краснодара.
Установкой монумента занимается Краснодарское региональное отделение РГО совместно с одной из крупнейших компаний Кубани при поддержке администрации края. Открытие знака приурочено к 175-летию РГО.
- Монтаж композиции завершится в течение нескольких дней. Дату открытия определят позднее. Накануне бронзовую скульптуру доставили из Екатеринбурга, где ее изготавливали более 7 месяцев, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Скульптура «45 параллель» - это трехметровый земной шар с выделенной параллелью, на которой отмечены наиболее известные города мира, расположенные на ней. Рядом с краевой столицей можно увидеть Турин, Миннеаполис, Бордо и Оттаву. Вес монумента - почти 4 тонны.
ИСТОЧНИК KP.RU