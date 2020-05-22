В Сочи машина упала в 40-метровый обрыв

22 Май 2020 2020-05-22T12:42:43+03:00

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В Сочи «УАЗ» упал в 40-метровый обрыв. Авария произошла в ночь на 22 мая на горной дороге в районе села Медовеевка, Адлерского района.

- Водитель автомобиля не справился с управлением и съехал с дороги. Двух мужчин, 1976 и 1983 года рождения, «выкинуло» из автомобиля, потребовалась помощь спасателей и медиков, - сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Представитель пресс-службы уточнила, что один из пострадавших получил переломы таза и бедра, второй - травмы руки и ноги.

На место выехали спасатели Краснополянского подразделения ЮРПСО МЧС России, взяв с собой трех сотрудников скорой помощи, которые из-за плохой дороги не могли добраться до места ЧП сами.

При помощи альпинистского снаряжения, сотрудники МЧС спустились по крутому склону к пострадавшим. Они транспортировали мужчин на жестких носилках и передали врачам неотложки.

ИСТОЧНИК KP.RU