В Сочи ожидают грозу, ливни и шквалистый ветер
- На территории курорта ночью и утром 23 мая ожидается дождь, местами сильный, гроза. Ветер усилится, местами порывы могут достигать 17 м/с,- говорится в сообщении экстренных служб.
Подобная переменчивая погода , с серьезным перепадом температуры воздуха и атмосферного давления свойственна для Сочи в мае.
Еще накануне днем воздух на курорте прогревался до 31 градуса, а спустя сутки похолодало сразу на 10-12 градусов.
Городские службы в связи с этим переведены в режим повышенной готовности.
МЧС рекомендует принять все необходимые меры предосторожности, не оставлять автомобили рядом с деревьями и рекламными конструкциями. В случае происшествий рекомендуется звонить по телефону 112.
ИСТОЧНИК KP.RU