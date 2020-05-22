В Сочи ожидают грозу, ливни и шквалистый ветер

22 Май 2020 2020-05-22T13:01:47+03:00

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- На территории курорта ночью и утром 23 мая ожидается дождь, местами сильный, гроза. Ветер усилится, местами порывы могут достигать 17 м/с,- говорится в сообщении экстренных служб.

Подобная переменчивая погода , с серьезным перепадом температуры воздуха и атмосферного давления свойственна для Сочи в мае.

Еще накануне днем воздух на курорте прогревался до 31 градуса, а спустя сутки похолодало сразу на 10-12 градусов.

Городские службы в связи с этим переведены в режим повышенной готовности.

МЧС рекомендует принять все необходимые меры предосторожности, не оставлять автомобили рядом с деревьями и рекламными конструкциями. В случае происшествий рекомендуется звонить по телефону 112.

ИСТОЧНИК KP.RU