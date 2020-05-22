2020-05-22T13:16:17+03:00
Общество

На улицы Сочи возвращается почти весь общественный транспорт

Городские автобусы будут работать по графику выходного дня
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Городской автобус на улице Горького в Сочи. Фото пресс-службы мэрии.Городской автобус на улице Горького в Сочи. Фото пресс-службы мэрии.
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Транспортные предприятия Сочи, в связи с частичной отменой карантинных мер, с 23 мая переводятся с режима «утро/вечер» на работу по графику выходного дня.

Как ожидается, в перевозках пассажиров будет задействовано 80% парка общественного транспорта курорта. Городские автобусы будут передвигаться по своим маршрутам до 21 часа.

При этом в Сочи прилагаются все усилия для того, чтобы обезопасить горожан и приезжих. Автобусы подвергаются тщательной санобработке.

- При этом мы просим также ответственно относиться к этому вопросу и пассажиров - соблюдать масочный режим, дистанцию и использовать безналичный расчёт при оплате в транспорте, - отметила директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации г.Сочи Ирина Горбачёва.

ИСТОЧНИК KP.RU

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