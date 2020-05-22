22 Май 2020 2020-05-22T13:30:57+03:00

Работы идут в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда»

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В Кореновском районе реализуют масштабные проекты по благоустройству. Здесь преобразуют два объекта. Работы идут в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Так, на территории, прилегающей к Дому культуры станицы Раздольной, строят новый сквер. Уже демонтируют старую плитку. Ее заменят на современную. Также установят скамейки, урны. Проведут освещение, разобьют зеленые зоны, высадят около 130 деревьев, кустарников и цветов.

На реализацию объекта выделили более 14 миллионов рублей. Общая площадь благоустройства – 6,5 тысяч квадратных метров.

Преобразится и сквер Кореновского городского поселения. Здесь уложат тротуарную плитку на площади 8 тысяч квадратных метров, установят малые архитектурные формы. На благоустройство направили 14 миллионов рублей.

- Оба объекта сдадут в этом году, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU