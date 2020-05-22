В Кореновском районе реализуют масштабные проекты по благоустройству
В Кореновском районе реализуют масштабные проекты по благоустройству. Здесь преобразуют два объекта. Работы идут в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».
Так, на территории, прилегающей к Дому культуры станицы Раздольной, строят новый сквер. Уже демонтируют старую плитку. Ее заменят на современную. Также установят скамейки, урны. Проведут освещение, разобьют зеленые зоны, высадят около 130 деревьев, кустарников и цветов.
На реализацию объекта выделили более 14 миллионов рублей. Общая площадь благоустройства – 6,5 тысяч квадратных метров.
Преобразится и сквер Кореновского городского поселения. Здесь уложат тротуарную плитку на площади 8 тысяч квадратных метров, установят малые архитектурные формы. На благоустройство направили 14 миллионов рублей.
- Оба объекта сдадут в этом году, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
ИСТОЧНИК KP.RU