На Кубани начальник следственного изолятора провез «запрещенку» задержанным

22 Май 2020 2020-05-22T14:29:28+03:00

Известно, что ранее он в подобных инцидентах замечен не был.

После того, как его поймали на горяченьком, началась служебная проверка

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В СИЗО, где содержатся подозреваемые в совершении преступления, порой провозят «запрещенку». Зажигалки, мобильники и сим-карты втихаря пытаются передать знакомые задержанных. Вещи они тщательно прячут и стараются незаметно пронести через КПП. Помочь тем, кто сидит под стражей в Краснодаре, решил начальник ИВС в Белоглинском районе.

- Установлено, что 45-летний майор полиции на служебном автомобиле провез на территорию СИЗО №1 в Краснодаре пять мобильных телефонов, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - Предназначались средства связи для передачи спецконтингенту изолятора. Все это произошло в рабочее время, сотрудник был в форме.

Опытные работники СИЗО без труда вычислили незаконную посылку в машине, в которой ехал майор полиции.

После случившегося к начальнику ИВС возникло много вопросов, поэтому организована служебная проверка. Известно, что ранее он в подобных инцидентах замечен не был. В органах внутренних дел он работает с 1995 года.

Разбирательства продолжаются. На время выяснения всех обстоятельств с сотрудника в погонах взяли письменное обязательство о явке.

ИСТОЧНИК KP.RU