На Кубани начальник следственного изолятора провез «запрещенку» задержанным
В СИЗО, где содержатся подозреваемые в совершении преступления, порой провозят «запрещенку». Зажигалки, мобильники и сим-карты втихаря пытаются передать знакомые задержанных. Вещи они тщательно прячут и стараются незаметно пронести через КПП. Помочь тем, кто сидит под стражей в Краснодаре, решил начальник ИВС в Белоглинском районе.
- Установлено, что 45-летний майор полиции на служебном автомобиле провез на территорию СИЗО №1 в Краснодаре пять мобильных телефонов, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - Предназначались средства связи для передачи спецконтингенту изолятора. Все это произошло в рабочее время, сотрудник был в форме.
Опытные работники СИЗО без труда вычислили незаконную посылку в машине, в которой ехал майор полиции.
После случившегося к начальнику ИВС возникло много вопросов, поэтому организована служебная проверка. Известно, что ранее он в подобных инцидентах замечен не был. В органах внутренних дел он работает с 1995 года.
Разбирательства продолжаются. На время выяснения всех обстоятельств с сотрудника в погонах взяли письменное обязательство о явке.
ИСТОЧНИК KP.RU