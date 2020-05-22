2020-05-22T14:45:01+03:00
Экономика

ВТБ первым в России запустил фонды ответственного инвестирования

ВТБ Капитал Инвестиции запустил фонды ответственного инвестирования
Иван Егоров
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При управлении активами инвестиционная команда руководствуется принципами ESG (environmental, social, governance) и ориентируется не только на финансовые аспекты, но и на факторы, связанные с политикой компаний в области экологии, социальной сферы и управления. ВТБ предлагает клиентам два таких фонда – для инвестиций в акции и облигации российских компаний.

Ответственное инвестирование – подход к распределению капитала, основанный на том, что компании, нацеленные на решение социальных и экологических проблем общества, в долгосрочной перспективе показывают стабильные результаты роста бизнеса. Потенциальная доходность акций компаний ответственного инвестирования на долгосрочном горизонте может быть обусловлена в том числе ростом популярности такой концепции в мире. На протяжении последних лет на мировых финансовых рынках отмечается значительный приток инвестиций в акции компаний с высоким ESG рейтингом, что оказывает им поддержку в условиях повышенной волатильности.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВТБ - Фонд Акций. Ответственные инвестиции» предназначен для клиентов с агрессивной стратегией инвестирования. Стратегия фонда нацелена на долгосрочный прирост капитала за счет инвестирования в акции российских эмитентов, которые имеют высокий потенциал роста и одновременно прошли анализ и соответствуют критериям ESG.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Облигаций. Ответственные инвестиции» ориентирован на консервативных инвесторов. Стратегия фонда нацелена на инвестирование средств в корпоративные облигации российских эмитентов, для которых экологические, социальные и управленческие факторы были интегрированы в производственный процесс.

По обоим фондам минимальная сумма вложений – 1000 рублей. Оба предполагают активное управление средствами с учетом постоянного анализа текущих макроэкономических процессов в России и мире и широкую диверсификацию рисков по эмитентам.

- Инвестирование становится все более популярным способом сохранения и приумножения средств среди населения. Мы видим значительный приток инвесторов на рынок и хотим предоставить им возможность вкладывать средства ответственно, в соответствии с лучшими мировыми практиками ESG. Компании, удовлетворяющие метрикам ESG, становятся объектом внимания все большего числа инвесторов по всему миру, и мы уверены, что в России такой подход будет также востребован. Для наших инвесторов важно, чтобы инвестиции не просто работали, а работали на благо всего общества, - отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ, председатель совета директоров ВТБ Капитал Управление активами.

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