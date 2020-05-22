На Тамани откроют масштабный объект гастрономического туризма

22 Май 2020 2020-05-22T15:03:02+03:00

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Завод первичного виноделия в станице Тамань модернизируют в «Центр энологии Chateau Tamagne» с развитой инфраструктурой и ультрасовременными технологиями. Инвестиции в реконструкцию объекта винной группы «Ариант», в 2020-2021 годах составят 2,5 млрд руб.

По замыслу компании, «Центр энологии Chateau Tamagne» будет не только удовлетворять потребности широкого круга потребителей, но заниматься формированием культуры пития в стране. Компания следует мировым тенденциям виноделия, использует опыт Старого и Нового света. При этом «Ариант» поставил перед собой цель сохранить древние традиции таманского виноделия. И погрузиться в таинство рождения нового напитка смогут все желающие. Поэтому «Центр энологии Chateau Tamagne» станет уникальным инфраструктурным объектом, где каждый откроет для себя нечто новое. Гости смогут не только познакомиться с основными этапами переработки винограда и приготовления вина, но и посетить современный дегустационный зал, гастрономический ресторан и аутентичный мини-парк с образовательной площадкой. Разработкой и воплощением проекта занимается группа архитекторов и идейных вдохновителей, которые имеют большой опыт работы во многих странах мира, включая Европу.

- «Центр энологии Chateau Tamagne» откроет инновационное виноделие в России, которое позволит конкурировать с передовыми виноделами всего мира. Современные технологии помогут нам перейти на совершенно другой уровень, обеспечив колоссальный рост качества вина. Как следствие, вырастет и наша аудитория ценителей. Такие перспективы серьезно мотивируют, - рассказал директор «Центра энологии» Александр Бастанжиев.

Фото: Винная группа «Ариант».

- История всего Таманского полуострова неразрывно связана с традициями виноделия. Именно поэтому мы решили создать в Тамани «Центр энологии». Наша компания стремится объединить опыт со всего мира. Здесь потребитель сможет понять, что создание вина – это жизненная философия и особый вид искусства, - отметил управляющий акционер винной группы компаний «Ариант» Александр Кретов.

ИСТОЧНИК KP.RU