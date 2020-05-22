2020-05-22T15:10:05+03:00
Общество

Строительная компания «АСК» выдала ключи дольщикам ЖК «Дом на Школьной»

22 мая 2020 года строительная компания «АСК» (входит в состав Группы компаний АВА) вручила ключи новоселам жилого комплекса «Дом на Школьной»
Иван Егоров
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Фото: строительная компания «АСК».Фото: строительная компания «АСК».
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Новостройка расположена по адресу: г. Краснодар, ул. Школьная, 13/9.

В условиях действующих карантинных мер выдача ключей проводилась по новым правилам. Для исполнения принятых правительством Российской Федерации и администрацией Краснодарского края мер по нераспространению коронавирусной инфекции соблюдался «масочный режим» наряду с применением средств индивидуальной защиты, обработкой рук антисептиком, бесконтактным замером температуры, а также все придерживались социальной дистанции.

Для безопасности дольщиков был разработан график осмотра и приема квартир, план внутренней логистики, инструкция с указанием последовательности действий будущих жителей. Перед началом мероприятий по выдаче ключей во всех помещениях было произведено кварцевание. Обработка поверхностей - поручней, ручек, кнопок лифтов - производилась не реже одного раза в час.

Жилой комплекс «Дом на Школьной» стал вторым проектом компании «АСК», в котором в мае текущего года дольщики получили столь долгожданные ключи от своих квартир. Уже завтра новоселы приступят к ремонтным работам, а сегодня был один из важных и ответственных этапов - прием квартиры, подписание документов, получение ключей.

ЖК «Дом на Школьной» расположен в центральной части Краснодара, в районе Северных мостов. В пешей доступности находятся самый знаменитый парк и стадион с одноименным названием кубанской столицы. Удобная локация, наличие развитой инфраструктуры, детских садов и школ, комфортные планировочные решения сделали этот проект популярным среди клиентов строительной компании «АСК».

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Строительная компания «АСК» выдала ключи дольщикам ЖК «Дом на Школьной»
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