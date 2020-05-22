2020-05-22T15:14:00+03:00
Экономика

Исследование РНКБ: за время самоизоляции количество платежей с помощью карт в Интернете увеличилось почти в пять раз

РНКБ Банк ПАО зафиксировал весной 2020 года в период самоизоляции устойчивый рост бесконтактных и дистанционных платежей среди клиентов банка
Иван Егоров
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С начала года количество клиентов банка, делающих покупки в Интернете, выросло втрое (187 тыс. чел. в январе и 520 тыс. чел. в апреле).

В связи с этим объемы платежей в Интернете возросли в 3,5 раза( при показателях января в 363 млн. руб. до 1,3 млрд. в апреле), а количество операций - в 4,5 раза(с 137 тыс. в январе до 616,5 тыс. в апреле).

При этом уже за первую половину мая держатели карт РНКБ совершили операций в Интернете на сумму более 919,5 млн. руб. В среднем чек составлял 2000 рублей за оплату коммунальных платежей, покупку одежды и обуви, косметики, техники, выполнение платежей в социальных сетях и денежные переводы. На сегодняшний день более 14 000 сайтов страны и региона принимают оплату по картам РНКБ.

- Мы видим, как изменяется модель совершения покупок – вынужденная самоизоляция способствовала тому, что многие наши клиенты впервые совершили онлайн-платежи и оценили их преимущества, - говорит председатель Совета директоров РНКБ Михаил Якунин. – Это подтверждает и наша статистика: за последние дни РНКБ фиксирует до 2500 новых пользователей мобильного приложения в сутки.

Существенную роль в формировании интереса клиентов банка к покупкам онлайн сыграл новый сервис РНКБ – подключение клиентов-юридических лиц к Интернет-эквайрингу с бесплатным предоставлением мини-сайта. Этим предложением активно пользуются крымские предприниматели. За месяц было подключено порядка 1000 мини-сайтов, что позволило не только сохранить и развивать частный бизнес, но и поддержать развитие культуры дистанционных продаж и платежей.

Активнее всего на мини-сайтах торговых предприятий клиенты РНКБ покупали продукты питания, мясную и рыбную продукцию. Также популярностью пользовались сайты кафе и ресторанов, переформатировавших свою деятельность на доставку готовой еды и полуфабрикатов, а также сайты по продаже канцелярии, детских игрушек, косметики, мебели, услуг по доставке цветов и ремонту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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