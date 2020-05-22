Участником может стать каждый: «Локомотив-Кубань» объявил онлайн-битву против коронавируса

22 Май 2020 2020-05-22T15:45:22+03:00

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ПБК «Локомотив-Кубань» объявил о старте необычного проекта «Баскетбол против Covid-19». Его участником может стать каждый, необходимо иметь только доступ в интернет. Бороться с коронавирусом легко, можно сыграть в интересную онлайн-игру и сделать доброе дело. При этом неважно, за какой клуб болеет участник проекта, ведь цель - объединиться в борьбе с инфекцией. Найти игру можно по ссылке.

В игре каждый участник получит очки, которые сформируют общий зачет. Каждый участник игры получит от «Локо» уникальный сертификат.

- Ситуация с вирусом постепенно улучшается, но все еще есть очень много нуждающихся в помощи людей, которым нужна поддержка всех нас! При желании, после прохождения всех уровней, можно будет помочь благотворительному фонду помощи детям «Край Добра» и фонду помощи взрослым «Живой», - говорят в ПБК «Локомотив-Кубань».

ИСТОЧНИК KP.RU