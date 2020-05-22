«Плохо воспитывают»: в Кущевском районе привлекли к ответственности двух многодетных матерей

22 Май 2020 2020-05-22T16:20:43+03:00

Эти семьи состоят на учете в ПДН как неблагополучные. Фото: Евгения ГУСЕВА

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Пару дней назад инспектора ПДН Кущевского района проводили рейды по неблагополучным семьям. Многие из таких семей проживают в маленьких хуторах за станицей – жизнь там спокойнее, хозяйство вести можно, а детки-конфетки – в помощь. Но, прежде всего, их нужно вырастить и воспитать, а это дается далеко не всем матерям.

Как рассказал «КП»-Кубань» источник в правоохранительных структурах региона, за день на двух многодетных матерей были составлены протоколы об административном правонарушении.

- 46-летняя Светлана Б., проживающая в селе Степном, признана виновной в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, - говорит источник «КП».

К слову, Светлана является опекуном четырех несовершеннолетних детей, старшему из которых в этом году исполнится 15 лет, а младшей будет пять.

В тот же день в подобном правонарушении заподозрили и 31-летнюю Анну Д., проживающую с семейством в хуторе Средние Чубурки. У нее на содержании находятся пятеро несовершеннолетних детей.

- Эти семьи состоят на учете в ПДН как неблагополучные, их привлекли к административной ответственности, - прокомментировали «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД региона.

ИСТОЧНИК KP.RU