2020-05-22T16:20:43+03:00
Происшествия

«Плохо воспитывают»: в Кущевском районе привлекли к ответственности двух многодетных матерей

Их обвинили в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей
Виталий КАРНАУХ
Поделиться:
Эти семьи состоят на учете в ПДН как неблагополучные.Эти семьи состоят на учете в ПДН как неблагополучные.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Пару дней назад инспектора ПДН Кущевского района проводили рейды по неблагополучным семьям. Многие из таких семей проживают в маленьких хуторах за станицей – жизнь там спокойнее, хозяйство вести можно, а детки-конфетки – в помощь. Но, прежде всего, их нужно вырастить и воспитать, а это дается далеко не всем матерям.

Как рассказал «КП»-Кубань» источник в правоохранительных структурах региона, за день на двух многодетных матерей были составлены протоколы об административном правонарушении.

- 46-летняя Светлана Б., проживающая в селе Степном, признана виновной в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, - говорит источник «КП».

К слову, Светлана является опекуном четырех несовершеннолетних детей, старшему из которых в этом году исполнится 15 лет, а младшей будет пять.

В тот же день в подобном правонарушении заподозрили и 31-летнюю Анну Д., проживающую с семейством в хуторе Средние Чубурки. У нее на содержании находятся пятеро несовершеннолетних детей.

- Эти семьи состоят на учете в ПДН как неблагополучные, их привлекли к административной ответственности, - прокомментировали «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия на Кубани»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Краснодарский край является лидером в ЮФО по количеству решенных вопросов жителей
Проверь свой иммунитет к коронавирусу вместе с «Инвитро»
Женщине пришлось обращаться к спасателям, чтобы снять обручальное кольцо
Три тысячи россиян проконсультировались в минкурортов об отдыхе на Кубани
На Кубани осудят чиновников, позволивших учить детей в аварийной школе
На Кубани на архитектора возбудили уголовное дело за непереселение из аварийного жилья
В Краснодаре ремонтируют улицу Хакурате
«Плохо воспитывают»: в Кущевском районе привлекли к ответственности двух многодетных матерей
Участником может стать каждый: «Локомотив-Кубань» объявил онлайн-битву против коронавируса
На Кубани выпал град размером с голубиное яйцо
Банк УРАЛСИБ отменил минимальную ставку по торговому эквайрингу за май
Исследование РНКБ: за время самоизоляции количество платежей с помощью карт в Интернете увеличилось почти в пять раз
Строительная компания «АСК» выдала ключи дольщикам ЖК «Дом на Школьной»
На Тамани откроют масштабный объект гастрономического туризма
ВТБ первым в России запустил фонды ответственного инвестирования
На Кубани начальник следственного изолятора провез «запрещенку» задержанным
«Ласточки» из Краснодара в Анапу не будут ходить до конца июня
В Ейском районе местный житель вынес из частного дома бытовую технику
В Кореновском районе реализуют масштабные проекты по благоустройству
На улицы Сочи возвращается почти весь общественный транспорт
В Краснодаре по улице Хакурате для пешеходов сделают полноценный тротуар
В Сочи ожидают грозу, ливни и шквалистый ветер
В Сочи машина упала в 40-метровый обрыв
На Кубани приступили к установке скульптурной композиции на месте прохождения 45-й параллели
Тело мумифицированной женщины обнаружили в Анапе
Российская авиакомпания назвала самолет в честь Краснодара
В честь 75-летия Победы в Новороссийске откроют новый сквер