2020-05-22T17:08:34+03:00
Общество

На Кубани на архитектора возбудили уголовное дело за непереселение из аварийного жилья

Прокуратура Северского района провела проверку соблюдения жилищного законодательства
Ева МУР@kp_kuban
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Следком начал расследованиеСледком начал расследование
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На архитектора Ильского городского поселения завели уголовное дело о халатности. Прокуратура Северского района Краснодарского края проверила исполнение регионального законодательства о переселении из аварийного и ветхого жилья и обнаружила нарушения в действии программы на местах.

- Оказалось, что аварийный дом по улице Московская, 138, пгт. Ильский, и расположенных в нем жилых помещений, соответствующее решение о признании дома аварийным и подлежащим сносу принято только в ноябре 2017 года, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края. - Тогда как он должен был оказаться в перечне ветхих гораздо раньше.

Составив список таким образом, чтобы действительно ветхое жилье не попало под исполнение программы переселения, начальник профильного отдела Ильской администрации совершил преступление, так считает надзорное ведомство.

Материалы проверки переданы в следственный комитет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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