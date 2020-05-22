В Краснодаре ремонтируют улицу Хакурате
В кубанской столице начался ремонт улицы Хакурате. Пока непогода позволяет только привести в порядок зеленые насаждения, тротуары и парковочные "карманы".
- В приоритете сейчас безопасность пешеходов, водителей и комфорт для маломобильных горожан, - рассказал во время объезда объектов мэр Краснодара Евгений Первышов.
Несмотря на карантинные меры в условиях угрозы распространения коронавируса, в мэрии сообщают, что темпы ремонта дорог удается не снижать.
Завершить ремонт улицы Хакурате планируется в июле.
Из новшеств здесь будет уложена тактильная плитка и нанесена термопластиковая разметка. Кроме этого, вместе с общим полотном строители заасфальтируют въезды во дворы. Важно, что для ремонта улицы перекрывать движение не потребовалось.
ИСТОЧНИК KP.RU