В Краснодаре ремонтируют улицу Хакурате

22 Май 2020 2020-05-22T16:49:33+03:00

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В кубанской столице начался ремонт улицы Хакурате. Пока непогода позволяет только привести в порядок зеленые насаждения, тротуары и парковочные "карманы".

- В приоритете сейчас безопасность пешеходов, водителей и комфорт для маломобильных горожан, - рассказал во время объезда объектов мэр Краснодара Евгений Первышов.

Несмотря на карантинные меры в условиях угрозы распространения коронавируса, в мэрии сообщают, что темпы ремонта дорог удается не снижать.

Завершить ремонт улицы Хакурате планируется в июле.

Из новшеств здесь будет уложена тактильная плитка и нанесена термопластиковая разметка. Кроме этого, вместе с общим полотном строители заасфальтируют въезды во дворы. Важно, что для ремонта улицы перекрывать движение не потребовалось.

ИСТОЧНИК KP.RU